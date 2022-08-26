В Удмуртии выявили 451 случай COVID-19 за сутки
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В поликлиниках наблюдаются 3194 пациента, в ковид-центрах — 153. Выздоровели за минувшие 24 часа 410 человек.
С начала пандемии в регионе заболели 172 826 жителей, вылечился 166 901, передаёт izhlife.ru.
Ранее Юрий Конев, кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.