В Удмуртии выявили 451 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 451 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 3194 пациента, в ковид-центрах — 153. Выздоровели за минувшие 24 часа 410 человек.

С начала пандемии в регионе заболели 172 826 жителей, вылечился 166 901, передаёт izhlife.ru.

Ранее Юрий Конев, кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.