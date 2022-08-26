В Госдуме прокомментировали идею введения льготы на уплату взносов для ИП без прибыли

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал идею введения льготы на уплату взносов для ИП без прибыли.

Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

«Действительно, ИП сегодня платят взносы в независимости от того, ведут они деятельность или нет. Кстати они, как застрахованные лица, получающие нулевой доход, оказывают влияние на размер прожиточного минимума при его определении по медианной методике…Получается, что эти лица, не получающие доход, в расчётах значатся, но своим нулевым доходом снижают уровень прожиточного минимума», — рассказал депутат.

По его мнению, надо «ставить вопрос шире» и, если предпринимательская деятельность не ведётся, вообще освобождать от взносов.

«Но это делается не путём писем в Минфин. Минфин в данном случае ничего сделать не может. Для этого требуется внесение изменений в действующее налоговое законодательство до вынесения соответствующего законопроекта. И правами таким обладают депутаты, сенаторы, правительство, президент и региональный парламент», — заключил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить не осуществляющих деятельность индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты обязательных взносов, если параллельно они работают по трудовому договору.