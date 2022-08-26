В Госдуме предложили ввести льготу на уплату взносов для ИП без прибыли
- РИА Новости
В обращении парламентарий отметил, что в соответствии с налоговым законодательством ИП, в том числе не осуществлявшие предпринимательскую деятельность, обязаны ежегодно уплачивать фиксированные суммы взносов в фонды обязательного медицинского и пенсионного страхования.
Исключения, как он уточнил, предусмотрены лишь для лиц, которые проходят военную службу, ухаживают за ребёнком в возрасте до полутора лет, ребёнком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет, и т. д.
При этом законодатель добавил, что есть граждане, зарегистрированные в качестве ИП и работающие по трудовому договору. В данном случае работодатель также уплачивает взносы за своего работника.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство и иные нормативные правовые акты в части освобождения ИП, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не получивших прибыль, от уплаты обязательных взносов, если в этот же период они были официально трудоустроены и работодатели производили уплату взносов в фонды медицинского и пенсионного страхования за них как за своих работников», — говорится в обращении.
В соответствии со ст. 830 Налогового кодекса России в 2022 году размер обязательных взносов для ИП, если величина дохода не превышает 300 тыс. рублей, составляет более 43 тыс. рублей.
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