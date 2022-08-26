В Госдуме предложили ввести льготу на уплату взносов для ИП без прибыли

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить не осуществляющих деятельность индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты обязательных взносов, если параллельно они работают по трудовому договору. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что в соответствии с налоговым законодательством ИП, в том числе не осуществлявшие предпринимательскую деятельность, обязаны ежегодно уплачивать фиксированные суммы взносов в фонды обязательного медицинского и пенсионного страхования.

Исключения, как он уточнил, предусмотрены лишь для лиц, которые проходят военную службу, ухаживают за ребёнком в возрасте до полутора лет, ребёнком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет, и т. д.

При этом законодатель добавил, что есть граждане, зарегистрированные в качестве ИП и работающие по трудовому договору. В данном случае работодатель также уплачивает взносы за своего работника.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство и иные нормативные правовые акты в части освобождения ИП, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не получивших прибыль, от уплаты обязательных взносов, если в этот же период они были официально трудоустроены и работодатели производили уплату взносов в фонды медицинского и пенсионного страхования за них как за своих работников», — говорится в обращении.

В соответствии со ст. 830 Налогового кодекса России в 2022 году размер обязательных взносов для ИП, если величина дохода не превышает 300 тыс. рублей, составляет более 43 тыс. рублей.

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