В Союзе предпринимателей рассказали о перспективах развития малого бизнеса в России

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич рассказал о перспективах развития малого и среднего бизнеса в стране.

«На самом деле, для малого и среднего бизнеса сейчас в определённых условиях откроются дополнительные возможности», — заявил он в беседе с НСН.

Как пояснил эксперт, современный МСБ — это очень узкое пространство, но даже в сфере торговли, общепита и услуг появляются перспективы.

«Здесь надо смотреть стратегически. Я считаю, что может наступить время расцвета малого и среднего бизнеса, чтобы его доля повысилась в разы», — отметил Бунич.

Он напомнил, что в поддержку МСБ власти уже приняли очень важную меру — отсрочку страховых взносов.

«Это очень серьёзная льгота — единовременный фактически беспроцентный кредит всему бизнесу, в том числе и населению, потому что работающие граждане тоже выигрывают от этого», — добавил эксперт.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что ежедневно в Москве регистрируют более 500 субъектов МСП.