В Союзе предпринимателей рассказали о перспективах развития малого бизнеса в России
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«На самом деле, для малого и среднего бизнеса сейчас в определённых условиях откроются дополнительные возможности», — заявил он в беседе с НСН.
Как пояснил эксперт, современный МСБ — это очень узкое пространство, но даже в сфере торговли, общепита и услуг появляются перспективы.
«Здесь надо смотреть стратегически. Я считаю, что может наступить время расцвета малого и среднего бизнеса, чтобы его доля повысилась в разы», — отметил Бунич.
Он напомнил, что в поддержку МСБ власти уже приняли очень важную меру — отсрочку страховых взносов.
«Это очень серьёзная льгота — единовременный фактически беспроцентный кредит всему бизнесу, в том числе и населению, потому что работающие граждане тоже выигрывают от этого», — добавил эксперт.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что ежедневно в Москве регистрируют более 500 субъектов МСП.