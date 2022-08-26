военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мишустин заявил, что Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что инициаторы ограничений почувствовали негативную отдачу от такой политики.
Мишустин заявил, что Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом Мишустин сказал в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По его словам, «ситуация стремительно меняется».

«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами её инициаторы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мишустин заявил, что в нынешние непростые времена государства ЕАЭС скоординированно реагируют на вызовы, не допуская разрушения своих экономик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить