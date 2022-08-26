Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что инициаторы ограничений почувствовали негативную отдачу от такой политики.

Об этом Мишустин сказал в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По его словам, «ситуация стремительно меняется».

«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то что негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами её инициаторы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мишустин заявил, что в нынешние непростые времена государства ЕАЭС скоординированно реагируют на вызовы, не допуская разрушения своих экономик.