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Мишустин заявил о совместной борьбе стран ЕАЭС с экономическими вызовами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в нынешние непростые времена государства ЕАЭС скоординированно реагируют на вызовы, не допуская разрушения своих экономик.

Об этом он сказал на встрече президента Киргизии Садыра Жапарова с главами правительств стран ЕАЭС.

«Структура международных отношений и внешнеэкономического сотрудничества переживает достаточно непростые изменения, которые в том числе спровоцированы коллективными действиями Запада», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим российский премьер отметил, что Евразийский экономический союз доказывает свою эффективность и устойчивость в сложной ситуации.

«Будь то пандемия коронавируса либо давление со стороны других государств, мы скоординированно реагируем на новые вызовы, не допуская разрушения экономик наших стран, принимая скоординированные действия, чтобы сгладить последствия любых ограничений», — указал он.

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения Партии роста Вадим Ковригин спрогнозировал дальнейшее снижение роли доллара при расчётах внутри ЕАЭС.

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