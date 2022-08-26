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Подросток погиб при падении плиты в школе под Кировом

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Плита перекрытия рухнула в неэксплуатируемом здании школы в Кировской области, в результате погиб подросток, ещё один пострадал.

«По версии следствия, 25 августа днём произошло обрушение железобетонной плиты перекрытия в неэксплуатируемом здании школы. В результате происшествия один несовершеннолетний получил травмы, второй погиб», — говорится в сообщении СК России в Telegram.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту произошедшего.

Согласно предварительным данным, местный житель начал проводить демонтаж данного здания.

Он привлёк для помощи своего знакомого, который нашёл несовершеннолетних для разбора конструкций здания.

25 апреля в пресс-службе аэропорта Владивостока рассказали подробности инцидента с частичным обрушением потолка в одном из заведений общепита.

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