В аэропорту Владивостока прокомментировали ЧП с частичным обрушением потолка в кафе

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В пресс-службе аэропорта Владивостока рассказали подробности инцидента с частичным обрушением потолка в одном из заведений общепита.
В аэропорту Владивостока прокомментировали ЧП с частичным обрушением потолка в кафе
  • globallookpress.com
  • © Jiang Kehong/Xinhua

Как уточняет ИА PrimaMedia, ЧП случилось 24 апреля.

«Инцидент произошёл около 17:15 — в одном из кафе произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка. В зоне обрушения пассажиров не было. В настоящий момент ведётся выяснение причин инцидента», — объяснили в аэропорту.

Отмечается, что ситуация не повлияла на работу воздушной гавани. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли в одной из сельских школ.

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