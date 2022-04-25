В аэропорту Владивостока прокомментировали ЧП с частичным обрушением потолка в кафе
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- © Jiang Kehong/Xinhua
Как уточняет ИА PrimaMedia, ЧП случилось 24 апреля.
«Инцидент произошёл около 17:15 — в одном из кафе произошло частичное разрушение поддерживающего профиля системы крепления потолка. В зоне обрушения пассажиров не было. В настоящий момент ведётся выяснение причин инцидента», — объяснили в аэропорту.
Отмечается, что ситуация не повлияла на работу воздушной гавани. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту обрушения кровли в одной из сельских школ.