Тихоокеанский медицинский конгресс пройдёт 21—23 сентября в Приморье

Тихоокеанский медицинский конгресс состоится 21—23 сентября в Приморском крае.

Об этом сообщает zr.media.

«Ежегодно повестка конгресса совершенствуется и дополняется наиболее значимыми, востребованными в профессиональном сообществе вопросами, темами. В этом году программа также чрезвычайно насыщенна и включает проведение более 30 симпозиумов, несколько десятков школ, мастер-классов, лекций, а также тренинги для практикующих врачей, пленарное заседание и ещё ряд образовательных мероприятий», — заявил председатель оргкомитета, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, член-корреспондент Российской Академии наук Валентин Шуматов.

Среди участников — ведущие учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Якутска, Хабаровска и других городов России, а также ряда зарубежных стран.

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