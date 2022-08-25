Модернизацию более 200 поликлиник Москвы завершат в 2023 году
- АГН «Москва»
Об этом сообщает Life.ru.
«До конца следующего года в Москве появится 200 новых поликлиник. Все больницы должны быть качественные, поэтому мы вкладываем ресурсы в новое оборудование, реконструкцию и строительство новых корпусов практически во всех крупнейших стационарах города», — сказал Собянин.
Во время капремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой. Рассадка врачей по кабинетам организована так, чтобы снизить вероятность образования очередей.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.