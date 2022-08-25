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Модернизацию более 200 поликлиник Москвы завершат в 2023 году

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Программу комплексной реконструкции поликлиник Москвы завершат до конца 2023 года, заявил мэр Сергей Собянин на церемонии открытия выставки-форума «Мой район».
Модернизацию более 200 поликлиник Москвы завершат в 2023 году
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Life.ru.

«До конца следующего года в Москве появится 200 новых поликлиник. Все больницы должны быть качественные, поэтому мы вкладываем ресурсы в новое оборудование, реконструкцию и строительство новых корпусов практически во всех крупнейших стационарах города», — сказал Собянин.

Во время капремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой. Рассадка врачей по кабинетам организована так, чтобы снизить вероятность образования очередей.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.

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