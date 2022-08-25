Средняя стоимость букета на 1 сентября составила 1314 рублей

Средняя стоимость букета на 1 сентября в России составила 1314 рублей, что на 20% выше, чем годом ранее.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на аналитиков компании «Эвотор».

«Аналитики рассчитали средний чек цветочных магазинов, которые используют наши кассовые терминалы (их 800 тыс.)», — заявила пресс-секретарь компании Юлия Ветчинкина.

Самыми дорогими признаны букеты в Приморском крае — 2085 рублей.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.