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Средняя стоимость букета на 1 сентября составила 1314 рублей

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Средняя стоимость букета на 1 сентября в России составила 1314 рублей, что на 20% выше, чем годом ранее.
Средняя стоимость букета на 1 сентября составила 1314 рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на аналитиков компании «Эвотор».

«Аналитики рассчитали средний чек цветочных магазинов, которые используют наши кассовые терминалы (их 800 тыс.)», — заявила пресс-секретарь компании Юлия Ветчинкина.

Самыми дорогими признаны букеты в Приморском крае — 2085 рублей.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

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