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Невролог Евдокимов рассказал, для кого могут быть опасны аттракционы со свободным падением

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Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, для кого может быть опасны аттракционы со свободным падением.
Невролог Евдокимов рассказал, для кого могут быть опасны аттракционы со свободным падением
  • РИА Новости

«Если у человека есть проблемы с сосудами, гипертоническая болезнь, выраженный шейный остеохондроз или присутствуют интенсивные боли, были операции на сердце, то им, наверное, не стоит заниматься таким экстремальным развлечением, потому что при падении идёт достаточно сильная перегрузка, и это вряд ли позитивно скажется на здоровье», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, не стоит кататься на таких аттракционах и впечатлительным людям.

Как отметил Евдокимов, главной опасностью подобных развлечений остаются травмы.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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