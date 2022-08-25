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Кардиолог Серебрянский назвал одышку одним из возможных признаков гипертонического криза

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский назвал возможные признаки гипертонического криза.
Кардиолог Серебрянский назвал одышку одним из возможных признаков гипертонического криза
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что такое состояние развивается внезапно на фоне стрессовой ситуации.

«При этом может быть одышка, тяжесть, дурнота в голове, пелена перед глазами. Может произойти носовое кровотечение», — сказал эксперт.

По его словам, иногда гипертонический криз развивается во время принятия горячего душа.

Как отметил Серебрянский, игнорирование симптомов криза может быть очень опасно.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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