Кардиолог Серебрянский назвал одышку одним из возможных признаков гипертонического криза
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В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что такое состояние развивается внезапно на фоне стрессовой ситуации.
«При этом может быть одышка, тяжесть, дурнота в голове, пелена перед глазами. Может произойти носовое кровотечение», — сказал эксперт.
По его словам, иногда гипертонический криз развивается во время принятия горячего душа.
Как отметил Серебрянский, игнорирование симптомов криза может быть очень опасно.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.