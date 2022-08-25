В Ставропольском крае подтвердили 663 случая коронавируса за сутки

В Ставропольском крае подтвердили 663 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии число заболевших в регионе достигло 208,2 тыс. Вылечились 195,7 тыс. жителей, включая 241 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Томской области за сутки выявили 271 случай COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровел 61 житель, госпитализированы 40.

Общее число заболевших в регионе достигло 136 524, вылечившихся — 133 024.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.