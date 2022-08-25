В Астраханской области зарегистрировали 146 случаев коронавируса за сутки

В Астраханской области зарегистрировали 146 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 39 человек.

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 123 211.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 4423 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 222 жителя.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.