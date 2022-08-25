В Иркутской области выявили 696 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области выявили 696 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 310 379. Вылечились 300 152 человека.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 43 919 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.