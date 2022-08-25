В Нижегородской области зафиксировали 727 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области зафиксировали 727 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 96 жителей.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 436 тыс. человек. Вылечились 419 тыс. жителей, в том числе 389 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге вновь расширили коечный фонд для пациентов с коронавирусом, передают «Невские новости» со ссылкой на Комитет по здравоохранению.

В частности, 112 коек развернули в детской городской больнице №5 имени Филатова, ещё 50 — в городской психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.