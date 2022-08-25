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В Краснодарском крае подтвердили 1288 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 1288 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 1288 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (449 жителей), а также в Сочи и Новороссийске.

С начала пандемии в регионе выявили 284 021 случай коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4997.

Выздоровели 263 869 жителей.

Также стало известно, что в Челябинской области продолжается вакцинация от гриппа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«В Челябинскую область поступило около 543 тыс. доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» для взрослых и больше 167 тыс. доз «Ультрикс Квадри» для детей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.

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