В Краснодарском крае подтвердили 1288 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 1288 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (449 жителей), а также в Сочи и Новороссийске.

С начала пандемии в регионе выявили 284 021 случай коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4997.

Выздоровели 263 869 жителей.

Также стало известно, что в Челябинской области продолжается вакцинация от гриппа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

«В Челябинскую область поступило около 543 тыс. доз вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» для взрослых и больше 167 тыс. доз «Ультрикс Квадри» для детей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.