В Татарстане зарегистрировали 153 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 153 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 156 082 жителя. Выздоровели 150 686 человек, в том числе 26 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Лабытнанги усилили антиковидные меры в преддверии 1 сентября, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на главу города Марину Трескову. По её словам, учителя и воспитатели должны будут пройти тестирование на COVID-19 перед выходом на работу, а в общественном транспорте продолжится санобработка.

«В адрес управляющих компаний направлены письма о необходимости проводить дезинфекцию в подъездах домов. Кроме того, мы контролируем ревакцинацию работников в трудовых коллективах», — добавила Трескова.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.