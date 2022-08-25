В Удмуртии выявили 385 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 385 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Госпитализированы 33 жителя. В поликлиниках наблюдаются 2809 пациентов, в ковид-центрах — 151.

Выздоровели за минувшие 24 часа 303 человека.

Также стало известно, что с начала августа операторы кол-центра по коронавирусу Минздрава Удмуртии приняли в три раза больше звонков от населения по сравнению с июлем, передаёт udm-info.ru. В июле поступило 432 звонка, а за 24 дня августа — более 1,2 тыс.

«Самыми частыми в августе стали вопросы о порядке вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции, записи на прививку или приём к врачу, вопросы по вызову врача при положительном тесте на ковид», — заявила и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.