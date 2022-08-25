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Глава МЧС Куренков заявил о признаках поджогов в лесах Рязанской области

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В лесах Рязанской области, где распространяются пожары, были поджоги. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
Глава МЧС Куренков заявил о признаках поджогов в лесах Рязанской области
  • РИА Новости

«Мы видим определённые диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов», — приводит ТАСС его слова.

По словам Куренкова, ситуация с лесными пожарами в Рязанской области остаётся тяжёлой, но контролируется.

Президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.

Российский лидер напомнил о сложной ситуации с лесными пожарами на всём Европейском континенте.

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