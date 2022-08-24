Президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами на всём европейском континенте.

Об этом он сказал на совещании по борьбе с лесными пожарами в российских регионах.

«Известно, и у нас в стране, и в Европе стоит аномально жаркая погода, во многих странах это привело к крупнейшим природным пожарам. Борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы, практически по всему континенту идёт сложно, требует привлечения масштабных ресурсов», — заявил Путин.

Ранее в пресс-службе Рослесхоза сообщили, что тушение пожара в Рязанской области продолжается в круглосуточном режиме.