военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Неизвестный совершил покушение на члена СПЧ Каляпина

Короткая ссылка
Неизвестный мужчина совершил покушение на жизнь члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина в Нижегородской области, пострадавший находится в больнице.
Неизвестный совершил покушение на члена СПЧ Каляпина
  • РИА Новости

«На члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — сообщили в пресс-службе СПЧ.

Пострадавший госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Ранее ТАСС сообщил о покушении на мэра Мариуполя.

До этого в Херсонской области задержали боевиков организации «Гражданский корпус «Азов»*, которые планировали покушения на представителей местной власти.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить