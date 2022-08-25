Неизвестный совершил покушение на члена СПЧ Каляпина
- РИА Новости
«На члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — сообщили в пресс-службе СПЧ.
Пострадавший госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.
Ранее ТАСС сообщил о покушении на мэра Мариуполя.
До этого в Херсонской области задержали боевиков организации «Гражданский корпус «Азов»*, которые планировали покушения на представителей местной власти.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.