В Татарстане завели дело по факту гибели трёх человек в ДТП

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек в ДТП.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Авария произошла в ночь на вторник, 23 августа, в Высокогорском районе.

По предварительным данным, двое мужчин и несовершеннолетний ехали в сторону села Шигали на квадроцикле. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель и взрослый пассажир погибли на месте. 17-летний подросток был госпитализирован, но позже скончался, передаёт ФАН.

Ранее в результате ДТП с участием грузовика и семи автомобилей под Вологдой загорелись столкнувшиеся машины, один человек погиб, семь пострадали.