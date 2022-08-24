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В Татарстане завели дело по факту гибели трёх человек в ДТП

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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек в ДТП.
В Татарстане завели дело по факту гибели трёх человек в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Авария произошла в ночь на вторник, 23 августа, в Высокогорском районе.

По предварительным данным, двое мужчин и несовершеннолетний ехали в сторону села Шигали на квадроцикле. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Водитель и взрослый пассажир погибли на месте. 17-летний подросток был госпитализирован, но позже скончался, передаёт ФАН.

Ранее в результате ДТП с участием грузовика и семи автомобилей под Вологдой загорелись столкнувшиеся машины, один человек погиб, семь пострадали.

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