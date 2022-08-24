В Татарстане погибли три человека в результате столкновения квадроцикла с деревом

В Высокогорском районе Татарстана квадроцикл врезался в дерево, в результате чего погибли три человека, в том числе 17-летний подросток.

Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

«Около 00:15 24 августа на 6-м километре недалеко от села Шигали квадроцикл под управлением 36-летнего мужчины врезался в дерево. Водитель и 37-летний пассажир скончались на месте, 17-летний подросток получил травмы, его госпитализировали в горбольницу №7, где он скончался», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в результате ДТП с участием грузовика и семи автомобилей под Вологдой загорелись столкнувшиеся машины, один человек погиб, семеро пострадали.