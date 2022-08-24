военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Татарстане погибли три человека в результате столкновения квадроцикла с деревом

Короткая ссылка
В Высокогорском районе Татарстана квадроцикл врезался в дерево, в результате чего погибли три человека, в том числе 17-летний подросток.
В Татарстане погибли три человека в результате столкновения квадроцикла с деревом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

«Около 00:15 24 августа на 6-м километре недалеко от села Шигали квадроцикл под управлением 36-летнего мужчины врезался в дерево. Водитель и 37-летний пассажир скончались на месте, 17-летний подросток получил травмы, его госпитализировали в горбольницу №7, где он скончался», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в результате ДТП с участием грузовика и семи автомобилей под Вологдой загорелись столкнувшиеся машины, один человек погиб, семеро пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить