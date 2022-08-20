Под Вологдой грузовик врезался в семь автомобилей, которые впоследствии загорелись

В результате ДТП с участием грузовика и семи автомобилей под Вологдой загорелись все машины, один человек погиб, семеро пострадали.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своём Telelgram-канале.

По предварительным данным, на 108 км трассы «Вологда — Медвежьегорск» на узком участке — на мосту через Кишемский канал — водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями, все автомобили загорелись.

«Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы», — написал губернатор.

Вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим взят на особый контроль.

Ранее в результате ДТП с участием «газели», которая везла гостей на свадьбу, и грузовика в Ногайском районе Республики Дагестан погибли семь человек.