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Под Вологдой грузовик врезался в семь автомобилей, которые впоследствии загорелись

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В результате ДТП с участием грузовика и семи автомобилей под Вологдой загорелись все машины, один человек погиб, семеро пострадали.
Под Вологдой грузовик врезался в семь автомобилей, которые впоследствии загорелись
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своём Telelgram-канале.

По предварительным данным, на 108 км трассы «Вологда — Медвежьегорск» на узком участке — на мосту через Кишемский канал — водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями, все автомобили загорелись. 

«Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы», — написал губернатор.

Вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим взят на особый контроль.

Ранее в результате ДТП с участием «газели», которая везла гостей на свадьбу, и грузовика в Ногайском районе Республики Дагестан погибли семь человек.

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