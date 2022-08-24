В Иркутской области зарегистрировали 625 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 625 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 309 683 жителя.

«Лечение в больницах проходят 678 пациентов с диагнозом COVID-19, что на 19 больше по сравнению с предыдущим днём. За сутки с болезнью справились 630 человек, с начала пандемии — 299 769», — уточнили в штабе.

Тем временем в медучреждения Казани завезли вакцины от гриппа для детей и беременных женщин, передаёт inkazan.ru со ссылкой на городское управление здравоохранения.

В общей сложности на балансе 10 тыс. доз для несовершеннолетних и 3713 — для беременных.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.