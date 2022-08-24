В Оренбургской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 248 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 221 899 жителей. Вылечился 215 251 человек, в том числе 182 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Приморском крае растёт число жителей, желающих сделать прививку от COVID-19, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

По данным краевого Минздрава, с начала вакцинации прививки препаратом «ГамКовидВак» сделали более 830 тыс. приморцев, или 73% от общего числа вакцинированных в регионе.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.