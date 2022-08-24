В Приморье зафиксировали 651 случай COVID-19 за сутки

В Приморском крае зафиксировали 651 случай COVID-19 за сутки. Вылечились 597 жителей.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«С начала массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции прививки препаратом «ГамКовидВак» сделали более 830 тыс. приморцев, это 73% от общего числа вакцинированных в Приморье», — говорится в сообщении.

В целом в России за сутки выявили 40 231 случай коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.