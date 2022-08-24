В Татарстане подтвердили 138 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 138 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 155 929 жителей. Вылечились 150 660 человек, включая 22 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Московской области общее число проведённых ПЦТ-тестов достигло 19 млн, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В настоящее время в области работают свыше 380 пунктов вакцинации. Сделать прививку можно в районной поликлинике, некоторых ТЦ, офисах МФЦ, клубах «Активное долголетие».

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.