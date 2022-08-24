В Крыму зарегистрировали 405 случаев COVID-19 за сутки

В Крыму зарегистрировали 405 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на сайт республиканского Минздрава.

Общее число заболевших в регионе достигло 191 503. Выздоровели 182 586 человек, в том числе 333 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 396 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала пандемии в регионе заболели 344 894 жителя. Вылечились 331 529 человек, включая 105 за последние 24 часа.

Ранее врач — кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.