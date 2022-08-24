В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим с 25 августа
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию города.
«Ввести особый противопожарный режим на территории муниципального образования «город Екатеринбург» с 25 августа 2022 года до особого распоряжения», — говорится в документе.
Постановление подразумевает запрет на посещение лесов и торфяных массивов в пределах города.
Кроме того, согласно документу, запрещается использование открытого огня и разведение костров.
Ранее глава МЧС России Александр Куренко заявил, что всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории страны возникло более 10 тыс. очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет свыше 3 млн га.