В Екатеринбурге введут особый противопожарный режим с 25 августа

Власти Екатеринбурга приняли решение о введении на территории города особого противопожарного режима.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Ввести особый противопожарный режим на территории муниципального образования «город Екатеринбург» с 25 августа 2022 года до особого распоряжения», — говорится в документе.

Постановление подразумевает запрет на посещение лесов и торфяных массивов в пределах города.

Кроме того, согласно документу, запрещается использование открытого огня и разведение костров.

Ранее глава МЧС России Александр Куренко заявил, что всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории страны возникло более 10 тыс. очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет свыше 3 млн га.