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Глава МЧС рассказал о площади лесных пожаров в России

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Глава МЧС России Александр Куренков рассказал о площади лесных пожаров в стране.
Глава МЧС рассказал о площади лесных пожаров в России
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации с природными пожарами в российских регионах.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Российской Федерации возникло более 10 тыс. очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет свыше 3 млн га», — сказал он.

Он также добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества очагов пожаров снизилось незначительно, но их площади существенно сократились — почти в три раза.

Ранее Путин заявил о сохранении рисков ухудшения ситуации с пожарами в регионах Дальнего Востока.

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