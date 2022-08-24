Глава МЧС рассказал о площади лесных пожаров в России

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал о площади лесных пожаров в стране.

Об этом он сказал на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации с природными пожарами в российских регионах.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории Российской Федерации возникло более 10 тыс. очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет свыше 3 млн га», — сказал он.

Он также добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества очагов пожаров снизилось незначительно, но их площади существенно сократились — почти в три раза.

Ранее Путин заявил о сохранении рисков ухудшения ситуации с пожарами в регионах Дальнего Востока.