Врач Александрова напомнила о важности использования головного убора в жару
- РИА Новости
В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметила, что в жару важно носить головные уборы светлых цветов, в том числе в городе. Они защищают от агрессивных солнечных лучей и от солнечного удара.
Кроме того, перед выходом на улицу следует наносить солнцезащитное средство, иначе может возникнуть фотодерматит или начнётся эритема — покраснение кожных покровов.
В жаркую погоду врач порекомендовала отказаться от занятий спортом и употребления жирной пищи, которая нагружает желудок.
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