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Врач Александрова напомнила о важности использования головного убора в жару

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Врач-терапевт Людмила Александрова перечислила привычки, которые могут помочь пережить жаркую погоду.
Врач Александрова напомнила о важности использования головного убора в жару
  • РИА Новости

В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметила, что в жару важно носить головные уборы светлых цветов, в том числе в городе. Они защищают от агрессивных солнечных лучей и от солнечного удара.

Кроме того, перед выходом на улицу следует наносить солнцезащитное средство, иначе может возникнуть фотодерматит или начнётся эритема — покраснение кожных покровов.

В жаркую погоду врач порекомендовала отказаться от занятий спортом и употребления жирной пищи, которая нагружает желудок.

Ранее в разговоре с URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как победить тягу к сладкому.

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