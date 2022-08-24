Врач Александрова напомнила о важности использования головного убора в жару

Врач-терапевт Людмила Александрова перечислила привычки, которые могут помочь пережить жаркую погоду.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметила, что в жару важно носить головные уборы светлых цветов, в том числе в городе. Они защищают от агрессивных солнечных лучей и от солнечного удара.

Кроме того, перед выходом на улицу следует наносить солнцезащитное средство, иначе может возникнуть фотодерматит или начнётся эритема — покраснение кожных покровов.

В жаркую погоду врач порекомендовала отказаться от занятий спортом и употребления жирной пищи, которая нагружает желудок.

Ранее в разговоре с URA.RU директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, как победить тягу к сладкому.