Путин выразил надежду на скорую локализацию лесных пожаров в российских регионах

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в течение двух-трёх дней лесные пожары в регионах страны будут локализованы.

«Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали о том, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть на тех территориях, о которых мы сегодня говорили, локализованы. Надеюсь, что так и будет», — сказал он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренко заявил, что всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории страны возникло более 10 тыс. очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет свыше 3 млн га.