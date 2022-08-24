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Путин выразил надежду на скорую локализацию лесных пожаров в российских регионах

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в течение двух-трёх дней лесные пожары в регионах страны будут локализованы.
Путин выразил надежду на скорую локализацию лесных пожаров в российских регионах
  • РИА Новости

«Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали о том, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть на тех территориях, о которых мы сегодня говорили, локализованы. Надеюсь, что так и будет», — сказал он.

Ранее глава МЧС России Александр Куренко заявил, что всего с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории страны возникло более 10 тыс. очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составляет свыше 3 млн га.

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