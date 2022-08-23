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Иммунолог Крючков сравнил симптомы новых штаммов COVID-19 с симптомами ОРВИ

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что заболевание новыми штаммами коронавируса сопровождается симптомами, напоминающими ОРВИ.
Иммунолог Крючков сравнил симптомы новых штаммов COVID-19 с симптомами ОРВИ
  • РИА Новости

В числе самых распространённых — повышение температуры, боли в мышцах и животе, ломота в теле, сильная слабость, головная боль, тошнота, кашель.

«Есть системные вещи, а есть локальные. Например, если обонятельный нерв поражён, значит, соответственно, идёт нарушение обоняния. Если слуховой — значит, может быть шум в ушах», — пояснил Крючков в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, нарушение обоняния сейчас встречается реже.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о формировании в России коллективного иммунитета к COVID-19.

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