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Минздрав: почти все участники российского рынка лекарств охвачены системой маркировки

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Почти все участники российского рынка лекарств охвачены системой маркировки — 99,9% упаковок прослеживается с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).
Минздрав: почти все участники российского рынка лекарств охвачены системой маркировки
  • РИА Новости

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании комиссии «Единой России» по здравоохранению, посвящённому мониторингу движения лекарственных препаратов.

Глаголев отметил, что лекарственные препараты, которые вводились в период необязательной маркировки и не были маркированы, ушли из оборота.

Кроме того, маркировка позволяет избежать риска дефицита препаратов, а также обеспечивает их качество.

«Система показала свою эффективность в противодействии рискам дефицита лекарственных препаратов — онкологических лекарственных средств, препаратов кардиологических — вопросы обеспечения, которые находились и находятся на контроле правительства России», — цитирует замминистра ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента» в форме капсул 200 мг, разработанный компанией «Валента Фарм».

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