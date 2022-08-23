Минздрав: почти все участники российского рынка лекарств охвачены системой маркировки
- РИА Новости
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании комиссии «Единой России» по здравоохранению, посвящённому мониторингу движения лекарственных препаратов.
Глаголев отметил, что лекарственные препараты, которые вводились в период необязательной маркировки и не были маркированы, ушли из оборота.
Кроме того, маркировка позволяет избежать риска дефицита препаратов, а также обеспечивает их качество.
«Система показала свою эффективность в противодействии рискам дефицита лекарственных препаратов — онкологических лекарственных средств, препаратов кардиологических — вопросы обеспечения, которые находились и находятся на контроле правительства России», — цитирует замминистра ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента» в форме капсул 200 мг, разработанный компанией «Валента Фарм».