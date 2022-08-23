Минздрав: почти все участники российского рынка лекарств охвачены системой маркировки

Почти все участники российского рынка лекарств охвачены системой маркировки — 99,9% упаковок прослеживается с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании комиссии «Единой России» по здравоохранению, посвящённому мониторингу движения лекарственных препаратов.

Глаголев отметил, что лекарственные препараты, которые вводились в период необязательной маркировки и не были маркированы, ушли из оборота.

Кроме того, маркировка позволяет избежать риска дефицита препаратов, а также обеспечивает их качество.

«Система показала свою эффективность в противодействии рискам дефицита лекарственных препаратов — онкологических лекарственных средств, препаратов кардиологических — вопросы обеспечения, которые находились и находятся на контроле правительства России», — цитирует замминистра ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента» в форме капсул 200 мг, разработанный компанией «Валента Фарм».