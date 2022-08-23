военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента»

Короткая ссылка
Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента» в форме капсул 200 мг, который разработала компания «Валента Фарм».
Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

В июле Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида на основе молнупиравира от «Технологии лекарств», которая является дочерней компанией «Р-Фарм».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к появлению новых вариантов коронавируса вследствие роста числа заболевших по всему миру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить