Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.
В июле Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида на основе молнупиравира от «Технологии лекарств», которая является дочерней компанией «Р-Фарм».
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к появлению новых вариантов коронавируса вследствие роста числа заболевших по всему миру.