Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента»

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса «Молнупиравир валента» в форме капсул 200 мг, который разработала компания «Валента Фарм».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

В июле Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида на основе молнупиравира от «Технологии лекарств», которая является дочерней компанией «Р-Фарм».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал международное сообщество подготовиться к появлению новых вариантов коронавируса вследствие роста числа заболевших по всему миру.