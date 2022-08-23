СК России объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дугиной украинку Вовк

Следственный комитет России планирует объявить в розыск украинку Наталью Вовк, подозреваемую в исполнении убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск», — сообщило ведомство.

Вечером 20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Отец Вовк рассказал о её звонке из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной.