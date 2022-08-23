СК России объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дугиной украинку Вовк
- РИА Новости
«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск», — сообщило ведомство.
Вечером 20 августа автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
В ФСБ России рассказали, что после подрыва машины Дугиной Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.
Отец Вовк рассказал о её звонке из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной.