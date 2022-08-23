Школы УрФО примут на обучение детей из Донбасса

Школы Уральского федерального округа (УрФО) примут на обучение детей, прибывших из ДНР и ЛНР.

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Сложностей с устройством детей в образовательные учреждения нет. Региональные власти и специалисты профильных ведомств помогают с решением вопросов, связанных со сбором и получением документов, трудоустройством, получением пособий», — отметили в полпредстве президента России в УрФО.

Кроме того, полномочный представитель главы государства в регионе Владимир Якушев отметил, что местные власти до начала сентября должны детально проработать все организационные моменты.

«День знаний должен стать праздником для каждого школьника УрФО. От нас зависит, с каким настроением ребята начнут учёбу», — сказал Якушев на оперативном совещании, передаёт URA.RU.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 18 тыс. человек.