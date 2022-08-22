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Минобороны: более 18 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

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За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 18 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: более 18 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 573 человека, в том числе 3054 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 3 573 411 человек, из которых 570 601 ребёнок», — заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.

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