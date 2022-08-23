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Аналитики прокомментировали сделку «Яндекса» и VK

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Анастасия Белоусова, Анастасия Румянцева
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков и генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT прокомментировали решение компании «Яндекс» отказаться от новостного агрегатора и развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы.
Аналитики прокомментировали сделку «Яндекса» и VK
  • РИА Новости

«У «Дзена» месячная аудитория была порядка 52 млн человек, у «Новостей» — 29,5 млн. VK сможет их более разумно использовать и дублировать в существующие сервисы — в «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru», — предположил Зыков.

По мнению Дениса Кускова, «Яндекс.Дзен» впишется в концепцию VK «достаточно хорошо» по той причине, что в компании есть другие варианты «представленности блогеров», в том числе аудиовизуальные сервисы.

«То, что касается «Новостей», — здесь не всё так однозначно. Многие люди начинают свой день именно с этого сервиса, СМИ получают определённый промежуток трафика, но что будет дальше — сказать сложно», — заключил собеседник RT.

Ранее в «Яндексе» рассказали о планах сосредоточиться на развитии технологий и городских сервисов.

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