В «Яндексе» рассказали о планах сосредоточиться на развитии технологий и городских сервисов

В пресс-службе компании «Яндекс» в ответ на запрос RT о причинах отказа от новостного агрегатора рассказали о решении сконцентрироваться на «развитии поиска, технологий и городских сервисов».

«Это стратегическая сделка, мы решили сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — пояснили в компании.

В ответ на вопрос о том, будет ли предложена какая-то альтернатива сервисам «Дзен» и «Новости» для пользователей, в пресс-службе добавили, что это не планируется.

Там добавили, что компания будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы.

«Ядром новой главной страницы и нового приложения будет поиск. На ya.ru пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно и где угодно; поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы», — заявили специалисты.

В компании добавили, что планируют закрыть сделку «в ближайшие месяцы».

Ранее стало известно, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора и намерена развивать ya.ru в качестве новой главной страницы поисковой системы.

Об этом в компании объявили на фоне сделки по продаже VK платформ «Дзен» и «Новости».