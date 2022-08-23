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Трихолог Кохас опровергла мнения о пользе пива для волос

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Врач-трихолог, основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас опровергла мнения о пользе пива для волос.
Трихолог Кохас опровергла мнения о пользе пива для волос
  • Gettyimages.ru

«Люди очень любят ополаскивать волосы пивом, думая, что напиток имеет большой витаминный состав, в том числе группы В. Но эти витамины нужно колоть либо внутримышечно, либо подкожно, так как только таким образом они усваиваются», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, если ополаскивать волосы пивом, то из-за его дрожжевого состава может появиться риск роста числа грибков и бактерий.

Как считает Кохас, для поддержания здоровья волос нужно следить за рационом питания, режимом дня и наличием витаминов в организме.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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