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Delivery Club после перехода к «Яндексу» продолжит работу под своим брендом

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Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к «Яндексу» продолжит работать под прежним брендом.
Delivery Club после перехода к «Яндексу» продолжит работу под своим брендом
  • РИА Новости

Об этом заявил руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов.

«Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений», — приводит его слова РИА Новости.

Delivery Club входит в совместное предприятие VK и Сбера «О2О Холдинг». Во вторник,23 августа, VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club.

Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие «Яндексу» «Новости» и «Дзен».

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