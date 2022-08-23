Delivery Club после перехода к «Яндексу» продолжит работу под своим брендом

Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к «Яндексу» продолжит работать под прежним брендом.

Об этом заявил руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов.

«Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений», — приводит его слова РИА Новости.

Delivery Club входит в совместное предприятие VK и Сбера «О2О Холдинг». Во вторник,23 августа, VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club.

Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие «Яндексу» «Новости» и «Дзен».