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В России предложили упростить получение компенсации за капремонт пенсионерам и инвалидам

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В России предложили упростить получение компенсации за капремонт пенсионерам старше 70 и 80 лет, инвалидам I и II групп и другим льготникам.
В России предложили упростить получение компенсации за капремонт пенсионерам и инвалидам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект разрабатывает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев («Единая Россия»).

«Как правило, информация о таких гражданах уже есть в полном объёме у муниципальных органов власти. Другое дело, что она зачастую разрозненна: что-то хранится в районных управлениях социальной защиты, что-то — в местных администрациях и так далее. Поэтому первое, что требуется, чтобы система заработала, — свести всё воедино», — заявил Качкаев.

По его словам, он планирует внести законопроект на обсуждение в Госдуму уже осенью.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья.

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