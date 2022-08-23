В России предложили упростить получение компенсации за капремонт пенсионерам и инвалидам
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Соответствующий законопроект разрабатывает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев («Единая Россия»).
«Как правило, информация о таких гражданах уже есть в полном объёме у муниципальных органов власти. Другое дело, что она зачастую разрозненна: что-то хранится в районных управлениях социальной защиты, что-то — в местных администрациях и так далее. Поэтому первое, что требуется, чтобы система заработала, — свести всё воедино», — заявил Качкаев.
По его словам, он планирует внести законопроект на обсуждение в Госдуму уже осенью.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве упростили процедуру подачи заявления на обмен муниципального жилья.