В августе россияне чаще всего берут кредиты на ремонт и подготовку детей к школе

Число заявок на получение потребительских кредитов выросло на 20% с 5 по 19 августа по сравнению с аналогичным периодом июля. Таковы результаты исследования финансового маркетплейса, которые есть в распоряжении RT.

Как пояснили в компании, среди основных целей, на которые россияне чаще всего берут кредиты, — закрытие базовых жизненных потребностей, строительные и ремонтные работы, подготовка детей к учебному году.

Кроме того, согласно данным маркетплейса «Сравни», за подбором и получением потребительских кредитов наиболее активно обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Красноярска.

Отмечается, что чаще всего пользователи оставляли запросы на 300 тыс., 100 тыс. и 500 тыс. рублей.

Также специалисты выяснили, что в 2022 году средний кредитный рейтинг россиян (показатель, который рассчитывается на основе добросовестности исполнения обязательств перед кредиторами) составляет 573 балла, что выше показателей прошлого года — 551 балл.

При этом, как добавили эксперты, самый высокий кредитный рейтинг отмечен у жителей Москвы, а самый низкий — у жителей Чечни.

Ранее стало известно среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика.