В августе россияне чаще всего берут кредиты на ремонт и подготовку детей к школе
- РИА Новости
Как пояснили в компании, среди основных целей, на которые россияне чаще всего берут кредиты, — закрытие базовых жизненных потребностей, строительные и ремонтные работы, подготовка детей к учебному году.
Кроме того, согласно данным маркетплейса «Сравни», за подбором и получением потребительских кредитов наиболее активно обращались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Красноярска.
Отмечается, что чаще всего пользователи оставляли запросы на 300 тыс., 100 тыс. и 500 тыс. рублей.
Также специалисты выяснили, что в 2022 году средний кредитный рейтинг россиян (показатель, который рассчитывается на основе добросовестности исполнения обязательств перед кредиторами) составляет 573 балла, что выше показателей прошлого года — 551 балл.
При этом, как добавили эксперты, самый высокий кредитный рейтинг отмечен у жителей Москвы, а самый низкий — у жителей Чечни.
Ранее стало известно среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика.