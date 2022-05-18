Названо среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика

Среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в апреле текущего года составило 2,2. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что за год этот показатель увеличился незначительно — на 0,1 единицы.

«Если рассматривать возрастную структуру российских заёмщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов выросло на 0,1 единицы, прежде всего в возрастных диапазонах до 40 лет. Аналогичный рост был отмечен и в возрастном сегменте от 50 до 60 лет. В остальных группах показатель среднего количества кредитов на заёмщика остался без изменений», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, по его словам, наибольшее количество кредитов приходится на возрастной диапазон заёмщиков от 25 до 30 лет и от 30 до 40 лет.

«В свою очередь, наименьшее количество кредитов на заёмщика отмечено у граждан старше 65 лет (1,8 кредита) и от 60 до 65 лет (1,9 кредита). Что касается закредитованности, то она измеряется с помощью такого инструмента, как показатель долговой нагрузки, который в последние шесть месяцев сокращался», — заключил собеседник RT.

Ранее стал известен средний возраст заёмщика в России.