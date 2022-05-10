Назван средний возраст заёмщика в России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В России остаётся прежней тенденция последних лет по постепенному «взрослению» среднего российского заёмщика. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Назван средний возраст заёмщика в России
  • Gettyimages.ru

За последний год средний возраст заёмщика увеличился на 0,2 года и, по данным на 1 апреля, составил 43,4 года. 

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, увеличение данного показателя отмечено в основном у заёмщиков старше 40 лет.

Отмечается, что в возрастном диапазоне старше 65 лет зафиксирован рост на 0,5 процентного пункта.

«От 40 до 49 лет — на 0,3 п. п., а от 60 до 65 лет — на 0,1 п. п. Кроме того, в общей возрастной структуре заёмщиков продолжает расти и доля граждан моложе 25 лет», — рассказал он.

Также эксперт отметил, что доля граждан моложе 40 лет (за исключением вышеупомянутых самых молодых заёмщиков) в целом продолжает сокращаться.

«При этом возрастная категория заёмщиков от 30 до 39 лет является и самой многочисленной — её доля в общей возрастной структуре составляет около 30%. Единственной возрастной группой граждан, доля которой за прошедший год не изменилась, оказались заёмщики от 50 до 59 лет», — заключил Волков.

Ранее стало известно число выданных россиянам микрозаймов в марте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить