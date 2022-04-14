Названо число выданных россиянам микрозаймов в марте

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Анастасия Румянцева
Общее количество займов, которые были выданы в марте текущего года микрофинансовыми институтами (МФИ), составило 2,47 млн. Об этом RT рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Названо число выданных россиянам микрозаймов в марте
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Отмечается, что их число сократилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В то же время по сравнению с предыдущим месяцем выдача микрофинансовых займов сократилась значительнее — на 4%. Таким образом, можно констатировать, что сегмент микрозаймов в марте сократился. Однако не так серьёзно, как в банковском кредитовании, на выдачи в котором прежде всего повлиял рост ставок в результате санкционного давления», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, по его словам, повышение ставок привело к сокращению обращений за кредитами со стороны банковских клиентов, а также к серьёзному снижению уровня одобрений этих заявок самими банками.

«Что касается МФИ, то незначительное снижение выдачи в этом сегменте во многом объясняется тем, что модель бизнеса микрофинансовых организаций изначально позволяет им предоставлять займы высокорискованным заёмщикам по значительно более высоким ставкам, чем в банковском кредитовании. Что не мешает МФИ эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь», — заключил собеседник RT.

Ранее в НБКИ рассказали о среднем количестве действующих кредитов у российского заёмщика.

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